Lisandro Catalán fue nombrado este miércoles como nuevo ministro del Interior. La designación se hizo oficial tras una reunión en Casa Rosada encabezada por el presidente Javier Milei, de la que participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente, y con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”, anunció Francos al confirmar la noticia.

El jefe de Gabinete destacó que en esta nueva etapa el Gobierno busca avanzar con las reformas estructurales que viene impulsando y, en ese marco, consideró clave “profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”.

Catalán venía desempeñándose como segundo de Francos y estaba a cargo del contacto con los gobernadores. Ahora, con rango ministerial, tendrá la tarea de consolidar ese vínculo político. No obstante, el propio mensaje de Francos dejó en claro cuál será el límite de la agenda: el diálogo estará enfocado únicamente en los mandatarios provinciales “afines” al oficialismo.