Este pasado miércoles 10 de septiembre, Argentina se mantuvo en vilo por más de cinco horas por una adolescente armada se atrincheró en una escuela de La Paz, en Mendoza. Ahora, el jefe del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), Nicolás Arce, reveló los pormenores del plan de acción que permitió resolver el conflicto sin víctimas y con la palabra como principal herramienta.

El operativo, que movilizó a las Fuerzas Especiales de la Policía de Mendoza, se activó tras los tres disparos que la menor de 14 años realizó dentro del establecimiento. Según explicó Arce, el primer paso fue la conformación de un comité de crisis y la elaboración de un plan de acción de emergencia. "Si hay una situación donde corre peligro real e inminente de vida, el equipo táctico va a tener que ingresar", aseguró el jefe del GRIS.

Un plan A, B y C

Al ser consultado sobre el abordaje en caso de resistencia, Arce detalló que el equipo cuenta con "diversos métodos" para reducir a una persona, incluyendo "elementos de baja letalidad o con otros elementos sonoros" que permiten controlar la situación. Sin embargo, enfatizó que el plan de emergencia estaba listo para ser implementado solo si la vida de la joven corría un peligro inminente.

El profesional destacó que, a medida que avanzaba la negociación, se iba elaborando un plan de acción más detallado. "Durante lo que es el proceso de negociación, el equipo táctico va recopilando información para poder ingresar", explicó. Esto incluía la planificación de cómo, cuántos y por qué zona entrarían los efectivos.

Arce también se refirió a la duración del operativo, que se extendió por cinco horas. "Es un proceso dinámico que va a depender de la situación", manifestó, y agregó que la prioridad fue siempre la negociación. "A través de la palabra, lograr que desistiera de esa actitud", sentenció. El jefe del grupo confirmó que tenían plena confianza en la negociadora, pero que tanto el plan B como el C "también estaba ya digitado en el caso de ser necesario".