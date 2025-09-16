Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, presentó un escrito ante la Justicia en el que desistió de la acción civil y comercial federal que había iniciado para frenar la difusión de nuevos audios relacionados con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida cautelar había sido dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello y suspendía la divulgación de grabaciones publicadas por Carnaval Stream.

En su escrito, la funcionaria señaló que la prohibición “no afecta la seguridad nacional” y pidió que la medida “se deje sin efecto y se archiven las actuaciones”. Karina Milei, representada por el abogado Santiago Viola, explicó que Jorge Fontevecchia, cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, “no ha logrado acreditar, ni siquiera mínimamente, que haya tenido un gravamen concreto con la medida dictada”.

“Ni el Sr. Fontevecchia ni tampoco el supuesto medio de prensa NetTV mencionaron que tuvieran algún audio de quien suscribe ni relacionado con las cuestiones planteadas en la medida cautelar solicitada y dictada”, sostuvo Milei en su escrito.

A pesar de dar este paso atrás, la funcionaria mantuvo críticas hacia el periodismo: “Se trata de audios obtenidos ilegalmente, manipulados y editados con el fin de montar una operación contra mí y mi familia. La forma maliciosa en que fueron presentados demuestra que no estamos ante un verdadero derecho de prensa, sino frente a un atentado contra la democracia y sus valores más básicos”.

Sobre la protección de sus derechos, Karina aclaró: “No puedo dejar de mencionar que oportunamente fueron reproducidos audios atribuidos a quien suscribe en medios extranjeros y el contenido no afectaría mi seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional. Considero que dicho derecho se encuentra debidamente resguardado en la investigación penal iniciada”.

Por su parte, Fontevecchia había presentado un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, acompañado por abogados destacados en materia de libertad de expresión, en el que argumentaba que la prohibición constituía una medida de censura previa y vulneraba la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. Según el escrito, “la doctrina unánime de la Corte Suprema dispone que las expresiones vinculadas a asuntos de interés público gozan de una protección especial”.

El caso refleja la tensión entre la defensa judicial de la funcionaria y el ejercicio del periodismo sobre cuestiones de interés público, en un contexto de acusaciones de irregularidades en la ANDIS que aún generan repercusión política y mediática.