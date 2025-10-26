La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, votó este domingo en Vicente López en el marco de las elecciones legislativas nacionales. Al retirarse del establecimiento, la hermana del presidente expresó su deseo de que “sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar”, en un mensaje enfocado en la importancia de la participación democrática.

La funcionaria arribó al colegio acompañada por su equipo de trabajo y un discreto operativo de seguridad. Allí fue recibida por fiscales y autoridades de mesa, quienes destacaron el normal desarrollo de los comicios. Milei saludó a los presentes y se retiró rápidamente sin brindar declaraciones políticas ni referirse a los resultados.

Consultada por los medios, se limitó a remarcar que el Gobierno espera “una jornada en paz y con buena participación”. Además, evitó responder preguntas sobre el desempeño electoral del oficialismo y señaló que aguardará los resultados junto a su hermano, el presidente Javier Milei, en la residencia de Olivos.

El mensaje de la secretaria general se suma al de otros funcionarios nacionales que llamaron a respetar el proceso democrático y mantener la calma durante la jornada. Las elecciones de este domingo definirán la renovación parcial del Congreso y serán clave para medir el respaldo político a la gestión libertaria.