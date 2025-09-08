Katy Perry regresó a la Argentina después de siete años y generó una fiesta entre sus seguidores porteños. La artista estadounidense aterrizó en Buenos Aires para ofrecer dos shows en el Movistar Arena dentro de su gira internacional The Lifetimes Tour y sorprendió a sus fans al recibir y mostrar un cuadro de Eva Perón que le regalaron en una boutique de la ciudad.

Tras presenciar un espectáculo de tango en Puerto Madero, Perry visitó una tienda de calzados, donde vio el retrato de Evita y preguntó si estaba a la venta. Finalmente, se lo regalaron, y minutos después lo levantó ante sus seguidores, quienes aplaudieron y celebraron el gesto. “Gracias madre”, exclamó uno de los fanáticos, mientras Perry firmaba autógrafos, se tomaba selfies y repartía sonrisas entre la multitud.

El episodio se produjo mientras se conocían los resultados de las elecciones legislativas en Buenos Aires, que dieron una amplia victoria a Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. En medio de la cobertura política, Perry regaló un instante de cercanía y emoción a sus seguidores, mostrando nuevamente la fuerte conexión que mantiene con el público argentino.

Los conciertos del 9 y 10 de septiembre prometen un recorrido por sus grandes éxitos, acompañado de un despliegue de vestuario y escenografía. Además, la cantante atraviesa cambios en su vida personal: recientemente finalizó su relación con Orlando Bloom y fue vinculada con el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, aunque fuentes cercanas señalaron que por ahora se trata de un acercamiento inicial.