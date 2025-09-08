El gobernador Axel Kicillof destacó la victoria de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses y sostuvo que el voto popular “castigó y repudió” la gestión de Javier Milei, al tiempo que respaldó el trabajo de la administración provincial. En ese marco, reclamó al Presidente “levantar el teléfono” y mantener una reunión.

Con el 47,28% de los votos, el peronismo superó por más de 13 puntos a La Libertad Avanza (33,71%) en la provincia más poblada del país, imponiéndose en seis de las ocho secciones y en casi un centenar de municipios. “El pueblo de la Provincia habló contundentemente en las urnas”, expresó el mandatario.

Kicillof afirmó que la boleta de Fuerza Patria representó “una decisión generosa y acertada de todos los sectores” y funcionó como “un elemento para frenar a Milei”. También remarcó que “no se puede gobernar el país mirando solo variables financieras” y cuestionó que “las decisiones nacionales están haciendo sufrir a millones de personas”.

La derrota de Milei en Buenos Aires impactó de inmediato en el escenario económico. Este lunes el dólar abrió en $1.450 y las consultoras anticiparon un repunte de la inflación y la continuidad de las altas tasas de interés al menos hasta octubre.

El gobernador, además, criticó la falta de diálogo con la Casa Rosada. Señaló que acumulaba “400 llamados sin responder”, pero ninguno del Presidente, y exigió un encuentro para destrabar fondos y reactivar obras paralizadas. “Basta de locura, espero que tenga un gesto de sensatez y razonabilidad”, reclamó.

A pesar de la contundente victoria, Kicillof advirtió que el peronismo debía “redoblar esfuerzos” y llamó a mantener la unidad de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre. Aunque evitó hablar de una candidatura presidencial, su triunfo lo consolidó como el principal referente opositor y lo proyectó en la escena nacional de cara a 2027.