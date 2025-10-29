La "Tyson misionera": mordió a una mujer y le arrancó un pedazo de dedo

Un violento enfrentamiento entre dos mujeres en Posadas, Misiones, tuvo un desenlace impactante y traumático. La disputa culminó cuando una de las participantes mordió y arrancó parte del dedo de la otra, una agresión que obligó a desplegar un gran operativo policial para concretar la detención de la atacante en el barrio.

El origen de la disputa fue una discusión telefónica que escaló rápidamente. La pelea, que comenzó el lunes de forma verbal a distancia, no tardó en volverse física. Una de las involucradas decidió trasladarse hasta la Chacra 112, domicilio de su rival, con la intención de "arreglar las cosas cara a cara", pero el encuentro presencial se descontroló por completo.

Según reportó el medio TN, en medio de gritos y forcejeos, una de las mujeres, identificada como Lucía, mordió la mano de la víctima con tal fuerza que le seccionó por completo la primera falange del dedo medio izquierdo. Esta acción le provocó a la agredida una lesión de gravedad y carácter permanente.

La mujer herida tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Ramón Madariaga. Allí, los médicos confirmaron que la lesión implicaba un "compromiso funcional permanente" en su mano. La víctima recibió atención quirúrgica inmediata debido a la severidad de la herida y quedó internada bajo observación médica.

El grave ataque motivó la presentación de la denuncia formal ante la policía de Misiones. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción a cargo de Emiliano Salata, quien ordenó la detención inmediata de la agresora.

La ejecución de la orden de arresto no fue sencilla: en las cercanías del domicilio de la atacante, vecinos intentaron interceder e impedir la acción policial, lo que hizo necesario solicitar refuerzos para controlar la situación. Finalmente, la mujer fue reducida y llevada a la Comisaría 6.ª de Posadas, donde permanece detenida a disposición de la Justicia.

El Ministerio Público Fiscal se encuentra analizando las pruebas y los testimonios recabados para definir la imputación penal que enfrentará la acusada. Autoridades judiciales indicaron que se están evaluando testimonios de testigos presenciales, así como los registros médicos y las pericias complementarias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. El inusual y alto nivel de violencia del suceso generó gran conmoción en la comunidad posadeña.