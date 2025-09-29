La ANMAT prohibió la venta de dos aceites de oliva por ser potencialmente peligrosos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de dos marcas de aceite de oliva, al considerar que se trata de productos falsificados y potencialmente peligrosos para la salud.

La medida fue oficializada a través de las disposiciones 7214/2025 y 7215/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

Aceite de oliva Morando Premium

La disposición 7214/2025 establece la prohibición de “la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto ‘Aceite de oliva extra virgen marca Morando Premium, primera prensada en frío’ (RNPA 03001163-5; RNE 03000150)”.

La restricción alcanza a todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento. Según informó el organismo, el aceite “no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado”, por lo que se lo considera un producto falsificado.

Al desconocerse las condiciones de su elaboración, la ANMAT advirtió que puede resultar perjudicial para la salud de los consumidores.

Aceite de oliva Estancia Olivares

Por su parte, la disposición 7215/2025 prohíbe la venta del producto “Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío, marca Estancia Olivares, origen Mendoza” (RNE 13310522; RNPA 13496730).

La ANMAT señaló que el producto carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, y que se encuentra “falsamente rotulado”, ya que exhibe en su etiqueta números de RNE y RNPA que no existen en los registros oficiales.

Por esa razón, el organismo extendió la prohibición a todos los productos que utilicen los números de RNE 13310522 y/o RNPA 13496730, al considerarlos “apócrifos y peligrosos para la salud”.

La ANMAT recordó que los alimentos que no pueden ser identificados con claridad respecto de su origen y condiciones de elaboración representan un riesgo sanitario, y reiteró la importancia de verificar que los productos cuenten con los registros RNE y RNPA válidos antes de su consumo.