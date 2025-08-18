La ANMAT prohibió la venta de un “Ozempic trucho” que se comercializaba sin autorización

La ANMAT dispuso este lunes la prohibición inmediata del uso, comercialización y distribución, en todo el territorio nacional, de cualquier dosis, presentación o lote identificado como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”. La medida, firmada por la administradora nacional Nélida Agustina Bisio y publicada en el Boletín Oficial, responde a una denuncia de la firma titular del registro del medicamento original, Novo Nordisk Pharma Argentina S.A., quien alertó sobre la circulación en redes sociales de este supuesto producto oral.

El laboratorio denunciante aportó una muestra del producto, que afirmaba contener semaglutida en comprimidos orales bajo la denominación “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”, y aseguró que no existe, en ninguna parte del mundo, una versión de Ozempic® en comprimidos o cápsulas, ya que el original solo está disponible en presentación inyectable. La investigación interna de la ANMAT confirmó que las empresas Pharma Argentina S.A. y MD Pharma, mencionadas como fabricantes en redes sociales, no figuran habilitadas ante la autoridad sanitaria.

El organismo regulador emitió una alerta pública acompañada de imágenes comparativas entre el producto auténtico y el falsificado, y solicitó a profesionales de la salud, distribuidores, instituciones y al público en general que verifiquen las unidades en su poder y, de encontrar ejemplares con características del producto falsificado, se comuniquen con la ANMAT Además, se dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que derivó el caso al Juzgado Criminal y Correccional N° 18 con intervención de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 48.

La disposición se fundamenta en el artículo 19 de la Ley N° 16.463, que prohíbe la elaboración, tenencia, circulación, distribución o entrega al público de productos impuros o ilegítimos, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores frente a la circulación de medicamentos falsificados. Se destaca que Ozempic® es un medicamento indicado para la diabetes tipo 2 y su formato aprobado es inyectable, con receta y trazabilidad; este tipo de falsificaciones no solo carece de legitimidad, sino que representa un riesgo sanitario directo.