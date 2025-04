La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución de una serie de productos para el cabello de la marca "NUTRILISS" en todo el territorio nacional, según lo publicado este jueves en el Boletín Oficial.

A través de la Disposición 1966/2025, el organismo resolvió vetar la venta de todos los productos de esta marca en sus diversas presentaciones, lotes y contenidos netos hasta que regularicen su situación y obtengan las autorizaciones sanitarias correspondientes.

Según el documento oficial, la investigación se inició tras un reporte recibido por el Departamento de Cosmetovigilancia, que alertó sobre un producto de alisado capilar sin inscripción sanitaria. A partir de esta denuncia, el área de control de la ANMAT realizó un relevamiento en redes sociales y plataformas de venta en línea, donde constató la comercialización de estos productos sin la debida autorización.

Entre los productos prohibidos se encuentran "Botox con ácido hialurónico", "Orolíquido", "Levanta muerto S.O.S.", "Bidón 5 litros alisado", "Bionutri NUTRILISS", "Nanoplastia", "Rosegold", "Keratina pura laminada", "Plastificado capilar", "Células madres", "Protector térmico", "Alisado bio laser" y "Alisado fuerte brillo espejo", entre otros.

Al no figurar en la base de datos de productos cosméticos autorizados, la ANMAT solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria que gestione la eliminación de publicaciones de venta en línea.

Otras prohibiciones recientes

Esta decisión se suma a otras medidas adoptadas por la ANMAT en los últimos meses. Hace poco más de un mes, el organismo ya había prohibido la comercialización de nueve productos de belleza de la marca "ENERGÍA POSITIVA", entre ellos "Biotina", "Oro Gold", "Serum reparador de puntas" y "Alisado Gold", tras denuncias de eventos adversos asociados a su uso.

Asimismo, en enero, la ANMAT prohibió la venta de maquillajes y protectores solares de al menos seis marcas que carecían de inscripción oficial, lote y fecha de vencimiento en su rotulado, y que no contaban con importadores habilitados. Entre los productos afectados figuraban "Contour Blush" y "Lip Gloss" de MOCMALLURE, así como "Suncream Face and Body Sun Lotion SPF 50 PA Vitamina C" de la marca SAS, de origen chino.

Con estas medidas, la ANMAT busca garantizar la seguridad de los consumidores y evitar la circulación de productos que no cumplen con las normativas sanitarias vigentes.