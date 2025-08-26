La Casa Rosada analiza realizar modificaciones administrativas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego del escándalo que derivó en la salida de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo, tras la difusión de audios donde se lo vinculó con un presunto esquema de coimas con la droguería Suizo Argentina.

“Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella”, señaló una alta fuente de la cúpula presidencial. La decisión, según trascendió, se aceleró en los últimos días.

La ANDIS fue creada en 2017 bajo la administración de Mauricio Macri a través del Decreto 698/2017, con el carácter de organismo descentralizado. Esta figura administrativa le otorga personalidad jurídica y patrimonio propio, además de la facultad de elaborar y gestionar sus propios procesos licitatorios. Bajo el mismo esquema funcionan instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y la ANMAT.

Durante la gestión de Spagnuolo, cesado la semana pasada, se iniciaron 31 procesos licitatorios, de acuerdo a los registros del portal oficial Comprar. Desde el Gobierno señalaron que, por el carácter descentralizado de la agencia, los funcionarios del Ministerio de Salud no podían acceder a la información detallada de esos expedientes. “Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números”, indicaron.

La misma jornada en la que se desplazó a Spagnuolo también fue removido Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud del organismo y uno de los principales conocedores de los convenios de compra de medicamentos e insumos.

La crisis en la ANDIS coincidió con la ausencia de funcionarios nacionales en la Cámara de Diputados para dar explicaciones por el caso, lo que generó cuestionamientos de la oposición. En paralelo, encuestas recientes revelaron que un 73,2% de los consultados consideró el escándalo como “muy grave”, reflejando el impacto político de la situación.