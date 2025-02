La Legislatura porteña aprobó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), medida que obtuvo 55 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención.

La sesión fue seguida por Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), desde Asunción del Paraguay, a donde viajó en las últimas horas en su rol de presidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Las negociaciones se habían intensificado en las últimas horas para que el oficialismo consiguiera los votos necesarios para que se concretara esa intención. Y lo consiguió con mayor holgura que la prevista. Unos minutos después de las deliberaciones que duraron alrededor de una hora y media, la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, confirmó que los comicios en la Ciudad de Buenos Aires serán el 18 de mayo y que serán con Boleta Unica Electrónica.

“Agradezco a todas las fuerzas políticas que acompañaron la suspensión de las PASO. Esta decisión no solo representa un ahorro de $20 mil millones para los vecinos, sino que también muestra una política más responsable y madura. Las PASO legislativas eran un mecanismo costoso que solo resolvía los problemas de los políticos, no de la gente. En un contexto donde cada peso cuenta, decidimos priorizar lo que realmente importa: obras, seguridad, salud, educación, escribió Jorge Macri en su cuenta de X (ex Twitter).

La sesión debía realizarse este jueves pero se postergó ante la falta de consenso y la incertidumbre que reinaba en el Congreso nacional ante la misma medida sobre las primarias que finalmente se aprobó. Jorge Macri, como jefe de Gobierno porteño, necesitaba apurar esta reforma, porque los tiempos del calendario electoral apremiaban. Con apoyo del PRO, el peronismo, la UCR, La Libertad Avanza y algunos bloques minoritarios, la iniciativa se aprobó. Ayer, el Senado argentino sancionó la suspensión de las PASO para este año.