El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de Lomas de Zamora condenó a ocho años de prisión a Adriana Luzuriaga, la mujer de 51 años que en octubre de 2023 asesinó a puñaladas a su novio, Juan Mangoni, de 56, y luego ocultó el cuerpo dentro de un tanque de agua en la vivienda que compartían en el barrio Villa Galicia, de Temperley.

Según precisó Diario Conurbano, el tribunal hizo lugar al acuerdo alcanzado entre la defensa de Luzuriaga y el fiscal del caso, Hugo Carrión, por lo que el proceso se llevó adelante bajo la modalidad de juicio abreviado. En ese marco, además de la reducción de la pena, la causa sufrió un cambio clave en su calificación legal: pasó de homicidio agravado por el vínculo a homicidio simple, delito que contempla una condena mucho menor.

El crimen

El asesinato ocurrió la noche del 8 de octubre de 2023, en una casa ubicada sobre la calle Sáenz Peña al 2100. Al declarar ante la Policía, Luzuriaga relató una escena digna de un guion cinematográfico: dijo que, mientras dormía junto a Mangoni, fueron atacados por delincuentes encapuchados que irrumpieron en el domicilio. Según su versión, su pareja se resistió, fue apuñalado y los agresores ocultaron el cuerpo en un tanque antes de huir.

Sin embargo, las pruebas rápidamente desmintieron su relato. Los investigadores no hallaron signos de ingreso forzado ni faltaban objetos de valor. Tampoco había testigos que confirmaran la supuesta pelea que, según Luzuriaga, se había producido a los gritos.

Las contradicciones de la acusada fueron cada vez más evidentes. Primero dijo que los atacantes eran cuatro, luego que eran dos; aseguró que habían entrado por el fondo, pero los muros del terreno lo hacían imposible. Además, la alarma del domicilio estaba desactivada y no había rastros de forzamiento en puertas o ventanas.

El detalle que terminó de comprometerla fue el hallazgo de los celulares que ella había denunciado como robados: estaban ocultos dentro del inodoro del baño.

La evidencia

Peritos de la Policía Científica realizaron pruebas de luminol en la vivienda y detectaron restos de sangre en el living, debajo de los muebles, que habían intentado limpiar. De esa manera confirmaron que el crimen había ocurrido en ese sector de la casa.

Con estas pruebas, la fiscal Marcela Juan, a cargo de la UFI N°16 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia de Género y Familiar, ordenó la detención inmediata de Luzuriaga, quien fue imputada inicialmente por “homicidio agravado por el vínculo”.

Finalmente, tras el acuerdo judicial y la aceptación de su responsabilidad, fue condenada a ocho años de prisión por homicidio simple, una pena considerablemente menor a la que enfrentaba al inicio del proceso.