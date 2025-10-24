La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ordenó que se tramite el amparo presentado por una mujer que solicita asistencia médica para poner fin a su vida. La demandante padece una enfermedad incurable, progresiva y degenerativa que la aqueja desde hace más de 20 años.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, en diciembre de 2024, inició una acción judicial contra el Ministerio de Salud bonaerense, pidiendo “la provisión de asistencia médico-sanitaria, así como los fármacos e insumos necesarios para morir, como única alternativa de alivio a la situación en la que se encuentra”.

En su presentación —a la que accedió TN—, la mujer describió su cuadro como un padecimiento “de una crueldad inconmensurable que se agudiza día a día”. Explicó que los dolores físicos, psíquicos y espirituales que sufre son intolerables, y que el avanzado deterioro que padece hace que su “existencia sea incompatible con la dignidad mínima que cualquier persona merece”.

La mujer sostuvo que no puede poner fin a su vida por sus propios medios debido a sus limitaciones físicas y reclamó el derecho a una “muerte asistida”, “suicidio asistido” o “eutanasia activa”, invocando derechos constitucionales como la dignidad, la intimidad, la autonomía de la voluntad y la prohibición de tratos crueles.

Rechazos

En primera instancia, un Juzgado de Moreno rechazó el amparo por inadmisible, al considerar que el trámite no es apto para debatir una cuestión tan compleja como la tensión entre el derecho a la vida y el derecho a una muerte digna. Además, argumentó que implicaría ordenar a un tercero cometer un delito de homicidio.

El juez citó la Ley de Derechos del Paciente (26.529), la Ley de Cuidados Paliativos (27.678) y la Ley de Prevención del Suicidio (27.130), concluyendo que el orden jurídico argentino protege “de manera casi irrestricta la vida humana”. La Cámara ratificó ese criterio, al sostener que “no existe base normativa que autorice la interrupción de la vida por la acción de un tercero”.

La mujer apeló insistiendo en que el rechazo fue arbitrario y que su pedido no busca “una autorización expresa para interrumpir la vida”, sino “ayuda humanitaria como única y última alternativa dignificante”.

La Suprema Corte bonaerense le dio la razón. Consideró fundado su recurso y revocó el rechazo del amparo, entendiendo que se había vulnerado su derecho de acceso a la justicia. Según el fallo, la Cámara incurrió en “una profunda contradicción” al reconocer la sensibilidad del caso mientras “clausura despóticamente el asunto en su instancia inaugural”.

Los jueces sostuvieron que el amparo es procedente dada la “gravedad y flagrancia del sufrimiento” y la falta de otras vías judiciales eficaces para evitar un daño irreparable.

“Existe una tensión entre los derechos a la vida, a la autonomía de la voluntad y a una muerte digna”, indicaron en la sentencia. Si bien reconocieron que no hay una normativa expresa que regule la eutanasia en Argentina, entendieron que rechazar el caso sin análisis impide ejercer un control de constitucionalidad adecuado.

El debate

La Corte ordenó que el amparo sea tramitado por un nuevo juzgado de primera instancia, aclarando que la decisión no implica autorizar la práctica, sino habilitar el debate judicial. En ese sentido, advirtieron que “la satisfacción del interés de la demandante requeriría una modificación legislativa profunda, precedida de un amplio debate social y profesional”.

En otro tramo del fallo, los magistrados subrayaron que la mujer tiene cobertura de PAMI, pero que en el expediente “no consta la efectiva prestación de servicios médicos o sociales integrales”. Al respecto, los jueces expresaron que “esta ausencia o silencio resulta casi tan cruel como la enfermedad misma” y criticaron la falta de respuesta del organismo: “No puedo dejar de sorprenderme —no sé si por la veleidad o por la irresponsabilidad— de quien debe velar por el bienestar y la atención de nuestros adultos mayores”.