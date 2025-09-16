El viernes 12 de septiembre por la noche, un accidente de tránsito en Moreno dejó en estado crítico a Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano y padre de las gemelas Aimé y Laia, fruto de su relación con Daniela Celis. Desde entonces, el joven pelea por su vida en terapia intensiva.

En las últimas horas, comenzaron a trascender detalles sobre lo ocurrido antes del siniestro. Según relató el periodista Walter Leiva en Puro Show, Thiago había estado en la casa de Daniela esa misma noche. “Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, explicó el cronista en vivo.

Tras la despedida, Celis intentó comunicarse con él sin éxito. “Luego Daniela empieza a llamarlo a Thiago, no la atendía y en un momento, ella insistió, insistió, insistió, la atienden y es ahí cómo se entera que había tenido un accidente”, agregó Leiva, describiendo el momento en que la joven recibió la noticia.

El relato incluyó también la secuencia de cómo el círculo íntimo de Medina fue notificado en el hospital. “En el mismo momento del hospital lo reconocen y la llaman a Romina Uhrig porque ella fue funcionaria de este municipio. No podían desbloquear el teléfono y no tenían contacto con nadie de la familia. Entonces le avisan a Romina, y ella se encargó de llamar a Daniela, que ya había empezado a llorar porque se había enterado”, relató el periodista.

El accidente generó gran conmoción entre los seguidores del reality y los ex compañeros más cercanos de Medina: Daniela Celis, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio se mantienen atentos a su evolución, en medio de la incertidumbre por el delicado estado de salud del joven.