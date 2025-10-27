Un taxista fue demorado en Salta durante un control de tránsito que dejó una escena insólita: además de arrojar resultado positivo en el test de alcoholemia, los inspectores descubrieron que llevaba a su pareja escondida en el baúl del auto.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, sobre la avenida del Bicentenario, a la altura del Club Gimnasia y Tiro, cuando agentes de tránsito detuvieron al conductor para realizar una verificación de rutina.

Tras confirmarse que el hombre había consumido alcohol, los inspectores procedieron a revisar el vehículo y se encontraron con una sorpresa inesperada: una mujer oculta en el interior del baúl.

Al ser consultado por los agentes, el conductor explicó: “Es mi señora”. Sin embargo, la situación se volvió aún más curiosa cuando la joven, al salir del baúl, reveló el motivo de su presencia: “Estaba vigilando a mi pareja”, dijo, mientras se quitaba una frazada con la que intentaba cubrirse.

Según relató la mujer, de 18 años, se escondió por decisión propia para controlar los movimientos de su pareja durante su jornada laboral como taxista.

“Ella piensa que yo voy a estar con otra mujer y quería saber qué hago en la noche”, explicó el conductor, mientras la joven asentía a su lado.

Finalmente, las autoridades labraron un acta de infracción por conducción bajo los efectos del alcohol y transporte ilegal de pasajeros, dado que la mujer viajaba oculta en el baúl. El hecho fue informado por el medio local El Tribuno.