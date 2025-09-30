La Feria Internacional de Turismo congregó a más de 150.000 espectadores

La Feria Internacional de Turismo (FIT), que celebró su 29ª edición en el predio de La Rural, de Buenos Aires, cerró sus puertas con un éxito rotundo, consolidándose como uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial. La periodista Antonella Piersanti reportó a Canal 13 el gran caudal de público que se volcó al evento, cuya afluencia superó las expectativas.

La FIT, que dio inicio el sábado 27 de septiembre coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, convocó a una multitud. Se estima que más de 150.000 personas visitaron la feria durante los cuatro días, una cifra que la encamina a la altura de las grandes ediciones anteriores.

A nivel nacional, la feria también fue un importante escaparate para las provincias argentinas. San Juan tuvo una destacada participación, promocionando no solo sus atractivos turísticos más conocidos, sino también sus variados destinos rurales.

San Juan es furor en el FIT

San Juan se destacó en la Feria Internacional de Turismo (FIT) con una propuesta innovadora que está causando furor entre los visitantes: una cápsula inmersiva que invita a recorrer los paisajes más emblemáticos de la provincia a través de una experiencia sensorial única.

El gobernador Marcelo Orrego visitó el sábado el stand sanjuanino, que por primera vez se presenta bajo el título de Capital Nacional del Turismo Astronómico. Financiada por el Consejo Federal de Inversiones, la cápsula combina imágenes audiovisuales en alta definición, sonido envolvente y efectos de viento para recrear un viaje de cinco minutos por cielos, diques, observatorios y rutas turísticas que hacen de San Juan un destino diferente.

Gran concurrencia

El público se dividió en dos segmentos principales:

Más de 120.000 personas correspondieron al público general.

Alrededor de 30.000 personas fueron profesionales de la industria, incluyendo empresas y actores clave del sector.

La magnitud del evento se vio reforzada por la participación internacional: la feria recibió visitantes y expositores de 55 países, con Brasil destacándose como el país que más público aportó.

Cultura y negocios

La feria se estructuró en dos grandes bloques de contenido:

Fin de Semana (sábado y domingo): Estos días estuvieron dedicados al intercambio cultural, con vibrantes demostraciones de música y baile que permitieron al público viajar a diversos destinos sin salir de La Rural.

Días de Semana (lunes y martes): La actividad se enfocó en los protagonistas de la industria del turismo. Estos días se destinaron a reuniones de negocios, networking y la firma de acuerdos cruciales para el futuro del sector.

Portugal invitado especial

El invitado especial de la 29ª edición fue Portugal, que mostró la riqueza de destinos que ofrece, poniendo el foco en la capital, Lisboa.