La vida de Valentín Campero, un niño de 10 años de La Pampa, cambió para siempre en octubre del año pasado, cuando comenzaron los primeros síntomas de leucemia, que terminó decantando en un tumor cerebral con metástasis. Tras una operación en el Hospital René Favaloro, fue derivado al Hospital Garrahan, donde permaneció durante ocho meses de tratamiento intenso y agresivo.

“Fue duro para él, que puso el cuerpo, y para nosotros, que lo acompañamos en todo momento”, contó su familia en diálogo vía Zoom con el programa Compacto 13. Pese a las dificultades, Valentín logró finalizar la quimioterapia y celebró su victoria con un video que se compartió en TikTok. La publicación rápidamente se viralizó y atrajo la atención de miles de personas, entre ellas la Fundación River, que lo invitó a cumplir su gran sueño: conocer al plantel millonario.

Hincha de River desde la cuna, Valentín disfrutó de una jornada inolvidable junto a sus ídolos. Recibió regalos especiales como los guantes autografiados de Franco Armani, un pantalón de Gonzalo Montiel, una remera del Pity Martínez y la camiseta de Enzo Pérez.

“Antes de la enfermedad yo era arquero y todavía me encanta jugar a la pelota”, dijo emocionado el pequeño, que hoy continúa con su recuperación y asiste a clases en su domicilio gracias al acompañamiento de un docente.

La familia destacó el trabajo de los equipos del Hospital Garrahan, que los acompañaron desde el primer día con atención médica, apoyo psicológico y hasta asistencia económica. “El acompañamiento fue increíble. Más allá de los reclamos que tienen los médicos, siempre había alguien para atender a los niños”, resaltó el padre de Valentín, quien pidió no dejar solos a los profesionales de la salud.

“Hoy más que nunca hay que apoyarlos, porque ellos estuvieron siempre cuando más los necesitamos”, agregó con gratitud.

Aunque aún no puede volver a la escuela, Valentín continúa estudiando en su casa y sueña con retomar su vida cotidiana.