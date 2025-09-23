El Senado aprobó la semana pasada la Ley Nicolás, una normativa que apunta a romper el pacto de silencio en casos de mala praxis médica y establecer un sistema de prevención y control en hospitales y clínicas de todo el país.

La iniciativa fue impulsada por Gabriela Covelli, fundadora de la ONG Por la Vida y la Salud, quien comenzó su lucha tras la muerte de su hijo. En una entrevista para el programa Pelado Stream (YouTube, Twitch y Kick), explicó que la ley busca exponer los errores médicos para aprender de ellos y evitar que se repitan.

“Debería cambiar la mirada, el paradigma en el que estábamos parados en la medicina”, afirmó Covelli, cuestionando la práctica de “tapar” los errores ocurridos en clínicas y hospitales.

La nueva norma establece que todas las instituciones de salud, públicas y privadas, deberán reportar cualquier “evento adverso” en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA), ya sea que cause daño o no. Esto permitirá crear estadísticas nacionales sobre mala praxis, una herramienta inexistente hasta ahora.

Covelli recordó que el control del ejercicio médico estaba en manos de los colegios profesionales, los cuales no actuaron frente a múltiples denuncias. “Después de la muerte de mi hijo fui al Colegio de Médicos de Mar del Plata y me dijeron: ‘No, señora, nosotros no podemos hacer nada’”, relató.

La ley también incorpora auditorías periódicas en clínicas y hospitales, y establece que los profesionales de la salud deberán someterse a exámenes psicológicos, físicos y cognitivos cada cinco años para revalidar sus títulos. Según Covelli, esta medida es clave para evitar situaciones como la del cirujano Aníbal Lotocki, que ejerció durante años sin controles efectivos.

La dirigente destacó que el proyecto original incluía un aumento de penas, pero ese apartado fue retirado para lograr consenso político. “Las familias de la ONG nos quedamos con la prevención”, señaló, subrayando que la meta es proteger a los pacientes y evitar nuevas tragedias.