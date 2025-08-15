La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes que Argentina podrá continuar la apelación en el caso por la expropiación de YPF sin entregar las acciones que posee el Estado ni presentar otras garantías. De esta manera, quedó suspendida la orden dictada el 30 de junio por la jueza Loretta Preska, que había autorizado la transferencia de esos títulos a Burford Capital.

El fallo también aceptó que el Gobierno de Estados Unidos participe como “amicus curiae” en respaldo a la posición argentina. Desde el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro destacaron que la medida permite al país conservar su participación mayoritaria en la petrolera mientras avanza el proceso judicial.

El litigio se originó por la decisión del Gobierno de Cristina Kirchner, en 2012, de expropiar el 51% de YPF. En septiembre de 2023, Preska condenó al Estado argentino a pagar unos USD 18.000 millones a Burford Capital, fondo que adquirió los derechos de litigio de accionistas afectados.

Argentina argumentó que la entrega de las acciones vulneraría la inmunidad soberana y que, por ley, su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso. También sostuvo que los títulos están depositados en el país y que no existe riesgo de que sean transferidos.

El cronograma judicial prevé que el 25 de septiembre se presenten los escritos para la apelación de la orden de entrega de acciones. La primera audiencia para tratar la apelación de fondo contra el fallo de Preska está prevista para la semana del 27 de octubre, después de las elecciones legislativas. Se estima que la Cámara podría decidir sobre la condena a comienzos de 2026.

En paralelo, Burford impulsa un reclamo por “alter ego”, con el que busca probar que YPF y el Estado argentino son la misma entidad y así acceder a otros activos, como reservas de oro en el exterior. También pidió comunicaciones de los exministros de Economía Luis Caputo y Sergio Massa, solicitud que Preska ya autorizó.