El Juzgado Federal N° 4 de La Plata desestimó el amparo presentado por la defensa de Ian Moche, el niño autista que denunció hostigamiento por parte del Gobierno nacional, en el que se pedía la eliminación de una publicación del presidente Javier Milei en la red social X.

La resolución, firmada por el juez Alberto Osvaldo Recondo, consideró que la demanda presentada por la familia de Ian constituía una “falacia de asociación” y, además, impuso las costas del proceso a la madre del menor, Marlene Spesso.

“¿El presidente agredió al menor? Me anticipo a decir que discrepo con el alcance que en la demanda se le confiere a la publicación referida. No encuentro que en el caso corresponda razonablemente conceptuar lo publicado como un ataque a la honra y reputación del menor, ni que se haya afectado el principio del interés superior del mismo”, sostiene el fallo judicial.

De esta manera, el magistrado respaldó la postura del presidente Milei, quien días atrás se negó a eliminar el posteo cuestionado. El mandatario argumentó que aceptar el pedido implicaría limitar su libertad de expresión y defendió que el mensaje fue publicado desde su cuenta personal. Además, señaló que Ian Moche, en su rol de activista, debía aceptar el debate público que genera su participación.