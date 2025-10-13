Catalina, la niña de 10 años herida por la explosión de una maqueta en una escuela de Pergamino, fue sometida a una nueva cirugía este domingo y continúa internada en estado crítico en el Hospital Garrahan.

De acuerdo con el último parte médico, la paciente —que sufrió politraumatismos severos— fue intervenida en una operación multidisciplinaria y permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su estado es crítico y requiere soporte vital avanzado. El pronóstico sigue siendo reservado, mientras los profesionales mantienen un seguimiento clínico estrecho y comunicación permanente con su familia.

En medio de la conmoción, las comunidades de Rancagua y Pergamino organizaron una cadena de oración por la salud de la menor, que permanece bajo atención médica desde el jueves pasado.

Por su parte, una docente que también resultó herida fue derivada al Hospital San Felipe de San Nicolás y posteriormente trasladada a Pergamino. La mujer fue operada del rostro y de una mano, pero se encuentra fuera de peligro. Aunque su ojo se vio comprometido, finalmente no lo perdió, según confirmaron fuentes médicas.

Desde la Dirección General de Escuelas de la Provincia informaron que la Unidad Fiscal de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial Pergamino tomó intervención en el caso, con la colaboración del auxiliar de fiscal Ulises Prieto. Se abrió una causa caratulada como Averiguación de ilícitos, con intervención del Juzgado de Garantías N° 1. Además, el Ministerio inició un sumario interno para determinar posibles responsabilidades en el hecho. Hasta el momento, no hay personas imputadas.

El incidente

El episodio ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias en la que se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán.

La demostración, observada por alumnos, docentes y familiares, terminó en una explosión inesperada. Según trascendió, una esquirla metálica impactó en la cabeza de Catalina, atravesándole el cráneo y alojándose en su cerebro. La niña también sufrió graves quemaduras en el rostro.

Catalina había asistido al evento como espectadora junto a sus familiares cuando la onda expansiva la alcanzó de lleno. El estallido, registrado por testigos con sus celulares, dejó un saldo de 17 heridos, entre ellos la maestra mencionada.