El clima volvió a sorprender a los mendocinos. Tras un fin de semana con temperaturas agradables, este lunes el frío regresó con fuerza y la nieve hizo su aparición en Tunuyán, especialmente en la zona del Manzano Histórico, donde los vecinos despertaron con un paisaje completamente blanco. En San Juan el frío se mantendrá, pero no hay pronóstico de nieve.

Las condiciones meteorológicas transformaron por completo el entorno natural, regalando una postal invernal en pleno octubre, cuando el calendario marca ya las primeras semanas de primavera. Según informaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, sigue vigente una alerta por nevadas en el departamento, con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y nuevas precipitaciones níveas hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán bajas, rondando los 3 °C.

El fenómeno no se limitó al Valle de Uco. Durante el fin de semana, una sorpresiva nevada cubrió el circuito de montaña de Vallecitos, en Luján de Cuyo, generando complicaciones en los caminos de alta montaña. La Dirección Provincial de Vialidad debió trabajar intensamente para despejar la ruta y garantizar la transitabilidad hasta el Esquí Club, último punto del recorrido.

A pesar de los trabajos, las autoridades advirtieron que el camino continúa con hielo, nieve y sectores con barro, por lo que recomiendan extremar precauciones al circular. El acceso a la zona se realiza a través de la Ruta Provincial 89, desde Potrerillos o La Carrera (Tupungato).

El repentino descenso de temperatura y las nevadas fuera de temporada generaron asombro entre los vecinos y turistas. En redes sociales, las imágenes del Manzano cubierto de nieve se multiplicaron rápidamente, mostrando una Mendoza de paisajes únicos y contrastantes.

Si bien el fenómeno no es frecuente en esta época del año, los especialistas explican que se debe a una masa de aire frío proveniente del Pacífico Sur, que ingresó durante el fin de semana y provocó este marcado descenso térmico en toda la región cordillerana.