La adolescente de 14 años que ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, Mendoza, y se atrincheró tras efectuar disparos al aire, habría sido víctima de maltratos por parte de algunos de sus compañeros, según trascendió este miércoles.

Estudiantes del establecimiento contaron que la alumna reclamaba poder hablar con la profesora Raquel, de Matemáticas, durante la negociación con la Policía y la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

Los compañeros describieron a la joven como una persona “muy tranquila, de poco hablar, no peleadora y con pocas amistades”. También afirmaron que era objeto de burlas por “su forma de hablar, su manera simple de vestir y por tener cejas muy pobladas”.

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y en el departamento de La Paz, que aún se mantenía en tensión mientras continuaban las conversaciones para que la alumna depusiera su actitud y entregara el arma.