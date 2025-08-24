La oposición logró un acuerdo en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para avanzar con un dictamen que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. El dictamen fue firmado por legisladores del kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales, y apunta a limitar el uso de esta herramienta por parte del presidente Javier Milei.

El consenso se alcanzó el miércoles pasado bajo la presidencia de Alejandra Vigo y las firmas se reunieron horas después del encuentro. Si bien hubo un intento por tratarlo en la sesión del jueves, se resolvió que llegue al recinto en la próxima convocatoria. El objetivo declarado es frenar la estrategia del oficialismo, que se apoya en los DNU para sortear al Congreso, especialmente en Diputados, donde el bloque libertario se mueve con mayor comodidad.

Uno de los cambios más relevantes que impulsa la iniciativa es que un decreto pueda quedar sin efecto si al menos una de las dos cámaras lo rechaza. Actualmente, la legislación exige el rechazo de ambas. En ese marco, un ejemplo es el DNU 70/23 dictado en diciembre de 2023 por impulso del ministro Federico Sturzenegger: fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado, pero desde entonces permanece sin tratamiento en Diputados.

El proyecto también establece que los decretos podrán ser debatidos durante el receso parlamentario y fija un plazo de 90 días corridos para su aprobación. De no tratarse en ese período, quedarán automáticamente derogados. Esta propuesta busca resolver la parálisis de la Bicameral de Trámite Legislativo, presidida por el diputado Oscar Zago, que desde marzo no logra avanzar con el temario.

En el debate de comisión, la senadora Juliana Di Tullio sostuvo: “Hay que reglamentar el silencio legislativo ante los DNUs y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Congreso para proteger al sistema democrático”.

En la misma línea, el ex aliado del oficialismo Carlos Espínola remarcó: “La utilización de los DNUs, tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino. Empecemos a debatir leyes que den razonabilidad y equilibrio al sistema democrático”.

Por el oficialismo, el senador Juan Carlos Pagotto intentó frenar el avance y propuso una reunión informativa: “No podemos modificar la Constitución, pero sí podemos reglamentar el ejercicio de cada herramienta”.

La discusión sobre los DNU volvió al centro de la escena luego de que Milei nombrara por decreto a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema, a pocas horas del inicio del período ordinario de sesiones.