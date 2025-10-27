La PFA desarticuló una red de empresarios argentinos que contrabandeaba cobre a Estados Unidos

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización delictiva integrada por empresarios argentinos que se dedicaban al contrabando de metales ferrosos y cobre hacia Estados Unidos, además del lavado de activos mediante criptomonedas.

El caso surgió como una derivación de la denominada “Operación Comando Crypto”, iniciada en septiembre de 2023, que había expuesto una red de cuevas financieras vinculadas al lavado de dinero de organizaciones criminales de Brasil.

Según la investigación, los pagos por las exportaciones ilegales se realizaban a través de criptoactivos y cuentas radicadas en China y Hong Kong, y luego eran convertidos en efectivo en Argentina por medio de financieras informales.

Un imputado colaborador, amparado bajo la Ley del Arrepentido (27.304), aportó datos clave sobre los empresarios implicados, lo que permitió establecer que el grupo utilizaba Bolivia y Paraguay como países de tránsito para el contrabando de materiales ferrosos.

El Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, ordenó 20 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Buenos Aires, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los operativos, desarrollados entre el 18 de julio y el 19 de agosto, culminaron con la detención de nueve personas (siete hombres y dos mujeres), entre ellas una ciudadana china acusada de infringir el Régimen Penal Cambiario.

Durante las requisas, los agentes incautaron más de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos, 124 mil euros, 76 mil reales y 44 mil USDT, además de armas, vehículos, computadoras y una billetera de Bitcoin.

También se secuestraron un camión, siete camionetas, ocho autos, tres motos y cuatro máquinas contadoras de billetes, junto a documentación que probaba las maniobras financieras.

Una estructura transnacional

De acuerdo con los investigadores, uno de los principales acusados realizó más de 400 operaciones con criptomonedas entre 2021 y 2025, por un monto superior a 21 millones de USDT.

La investigación fue coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y supervisada por la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, a cargo del fiscal Fernando Domínguez.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia acusados por contrabando y lavado de activos, mientras continúa el análisis del material secuestrado para determinar el alcance total de la estructura criminal.