La policía evitó el traslado forzado de una mujer y de sus hijos

Un operativo policial desplegado en el límite entre Mendoza y San Luis permitió frenar el traslado forzado de una mujer y sus tres hijos, quienes viajaban en un colectivo de larga distancia rumbo a Mar del Plata. La intervención se concretó en el puesto limítrofe de Desaguadero, en La Paz, tras más de dos horas de búsqueda.

El caso se activó a partir de la denuncia del hermano de la víctima, quien alertó a la policía sobre la situación. De inmediato, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Zona Este coordinó con fuerzas de seguridad de ambas provincias para localizar el ómnibus de la empresa Andesmar en el que la mujer y los menores se encontraban bajo la custodia de un hombre.

Al ser interceptado el rodado, la mujer confirmó que el viaje se realizaba en contra de su voluntad. Tanto ella como los niños se encontraban en buen estado de salud, según detalló la información oficial.

La Oficina Fiscal de dispuso la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación

Guardianes de las rutas

Desde hace algunos meses, la vecina provincia cuenta con la Ley 9620, que tiene como objetivo prevenir la trata de personas y que involucra activamente a trabajadores del transporte y organismos de control.

La norma establece la creación de los Guardianes de las rutas contra la trata de personas, un cuerpo civil capacitado para colaborar con las autoridades en la detección temprana de posibles víctimas en todo el territorio provincial.