La primera marcha de jubilados posterior a las elecciones nacionales estuvo marcada por un importante despliegue de seguridad en el perímetro del Congreso. Desde temprano, las calles aledañas permanecieron cortadas y hubo presencia de fuerzas motorizadas y antidisturbios. Manifestantes denunciaron el uso de gases lacrimógenos por parte de efectivos que se encontraban del otro lado de las vallas.

Organizaciones sociales y sindicatos se concentraron para reclamar por la eliminación de la moratoria previsional y exigir mejoras en los haberes. “Venimos a defender lo poco que nos queda”, expresaron algunos de los participantes, que señalaron el carácter “intimidatorio” del operativo.

La semana pasada, un jubilado denunció haber resultado gravemente herido durante una represión similar. Ramón Contreras, integrante del grupo “Los doce apóstoles”, contó que fue “arrojado como un cohete” por efectivos de la Policía Federal. “Me fracturaron, tengo que operarme. Es un ensañamiento feroz con nosotros, con los fotógrafos, con todos los que protestamos”, relató.

El hecho se produjo en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la actuación de las fuerzas federales y anticipó que se mantendrá esa política. “Argentina tomó una decisión, la decisión del orden. Terminamos con 9.000 piquetes que destruían al país. Las fuerzas van a intervenir una y otra vez cuando empiecen a tirar piedras”, afirmó ante la Comisión de Presupuesto en Diputados.

Mientras tanto, los jubilados confirmaron que volverán a marchar el próximo miércoles frente al Congreso, en reclamo de una recomposición de sus ingresos y contra lo que consideran “una avanzada represiva” del Ejecutivo nacional.