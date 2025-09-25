La investigación por el crimen de las tres jóvenes en La Matanza sumó un dato estremecedor: las brutales torturas que sufrieron antes de ser asesinadas fueron filmadas y transmitidas en vivo por TikTok. Según revelaron fuentes policiales, el material circuló en un grupo cerrado de la red social que habría sido creado por el presunto líder narco de la organización.

Las pericias judiciales describieron el nivel de violencia al que fueron sometidas las chicas. Una de ellas tenía fractura de cráneo, múltiples heridas cortopunzantes en el cuello y aplastamiento facial. Otra presentaba una luxación cervical y golpes en el rostro, además de estar completamente encintada en pies, manos, cuello y cara.

El tercer cuerpo mostraba signos de extrema crueldad: a la menor, Lara, le cortaron cinco dedos de la mano izquierda, la oreja izquierda y tenía un tajo profundo en el cuello, además de quemaduras en los dedos. La autopsia determinó que murió en la madrugada del sábado, alrededor de las dos.

Los investigadores también constataron que una de las víctimas tenía un corte abdominal con exposición de vísceras que fue realizado post-mortem, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución planificada al estilo narco.

Todo esto quedó expuesto en las imágenes que, de acuerdo con la pesquisa, fueron vistas en tiempo real por al menos 45 personas conectadas al grupo.

En esa transmisión, el presunto autor material lanzó una advertencia que los testigos escucharon con claridad: “Esto les pasa al que me roba alevosía”. Para los fiscales, la difusión por TikTok no fue un hecho accesorio sino parte central del mensaje mafioso. La puesta en escena, aseguran, tenía como objetivo disciplinar a los propios integrantes de la organización y marcar territorio a través del terror.