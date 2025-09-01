La tormenta de Santa Rosa dejó casi 1.700 incidentes en Mendoza
San Carlos, Tunuyán y Lavalle son los departamentos más castigados por el temporal de Santa Rosa.
Defensa Civil de Mendoza actualizó este domingo el balance tras el paso de la tormenta de Santa Rosa, que afectó a gran parte de la provincia entre el sábado y domingo. En total, se registraron 1.699 novedades, con un fuerte impacto en varios departamentos del interior.
El distrito más golpeado fue San Carlos, donde se contabilizaron 635 incidentes: 523 asistencias sociales, 76 árboles caídos, 20 en riesgo de caer, cinco viviendas anegadas, ocho evacuaciones y tres familias alojadas de manera preventiva.
En tanto, Lavalle reportó 379 casos, de los cuales 364 correspondieron a pedidos de asistencia social. Tunuyán, por su parte, sumó 369 novedades, entre las que se destacaron derrumbes de viviendas y múltiples intervenciones de ayuda a vecinos.
Registro histórico
La magnitud de las precipitaciones quedó reflejada en los datos del Radar San Martín: en el Gran Mendoza y el pedemonte se acumularon entre 50 y 55 milímetros, mientras que en San Martín se midieron hasta 65 mm, un registro inusual para esta época del año. En Junín, las lluvias oscilaron entre 45 y 55 mm.
El temporal provocó además caídas de árboles, cortes de energía y viviendas afectadas en varios departamentos. Ante esta situación, la Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene un monitoreo constante del estado meteorológico y se coordinan tareas de asistencia en las zonas más comprometidas.
Fuentes: El Sol, Los Andes y Mendoza Post.