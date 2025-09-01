La tormenta de Santa Rosa dejó casi 1.700 incidentes en Mendoza

Defensa Civil de Mendoza actualizó este domingo el balance tras el paso de la tormenta de Santa Rosa, que afectó a gran parte de la provincia entre el sábado y domingo. En total, se registraron 1.699 novedades, con un fuerte impacto en varios departamentos del interior.

El distrito más golpeado fue San Carlos, donde se contabilizaron 635 incidentes: 523 asistencias sociales, 76 árboles caídos, 20 en riesgo de caer, cinco viviendas anegadas, ocho evacuaciones y tres familias alojadas de manera preventiva.

En tanto, Lavalle reportó 379 casos, de los cuales 364 correspondieron a pedidos de asistencia social. Tunuyán, por su parte, sumó 369 novedades, entre las que se destacaron derrumbes de viviendas y múltiples intervenciones de ayuda a vecinos.

Registro histórico

La magnitud de las precipitaciones quedó reflejada en los datos del Radar San Martín: en el Gran Mendoza y el pedemonte se acumularon entre 50 y 55 milímetros, mientras que en San Martín se midieron hasta 65 mm, un registro inusual para esta época del año. En Junín, las lluvias oscilaron entre 45 y 55 mm.

El temporal provocó además caídas de árboles, cortes de energía y viviendas afectadas en varios departamentos. Ante esta situación, la Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene un monitoreo constante del estado meteorológico y se coordinan tareas de asistencia en las zonas más comprometidas.

Fuentes: El Sol, Los Andes y Mendoza Post.