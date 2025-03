Luego de la gran tragedia que ocurrió esta semana en La Plata, donde una niña de 9 años se quedó atrapada en medio de un robo y al intentar escapar, se tiró y falleció. Este viernes la mamá de Kim Gómez, Florencia, habló por primera vez.

“Que se haga justicia. Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Destrozaron a mi bebé, no me puedo olvidar de esas imágenes. No nos dejen solos, ayúdenos en todo lo que puedan”, dijo Florencia a la prensa tras reunirse con la jueza María Lescano.

Además, contó que logró ver a los delincuentes en persona: “No les puedo decir nada, pero los miré, los vi”, dijo angustiada. Asimismo, la mujer que acaba de perder a su hija, les envió un mensaje a los políticos: “Por favor hagan algo, que se muevan, que no dejen así todo como está”.

Marcos brindó más detalles sobre el encuentro con los acusados: “lo pude ver a la cara. Me quiero guardar para mí las cosas que sentí porque tuve muchas sensaciones feas, malas, inclusive, algunas hasta buenas. Es raro, es difícil. No le deseo a nadie pasar por esto. Le pude decir algunas cosas al chico y la verdad que me siento bien”. En tanto, señaló que ahora intentará conocer al segundo delincuente, de 14 años.

“Vamos a hacer justicia, estoy seguro, pero no me voy a quedar ahí solo. Los chicos estos se van a tener que hacer responsables”, agregó.