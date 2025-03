Las Heras se quedó con el reinado en la Fiesta de la Vendimia

Con un público masivo que vivió con intensidad cada minuto de la fiesta central de la Vendimia 2025 en Mendoza, el Teatro Griego Frank Romero Day fue el escenario de un momento inolvidable: Alejandrina Funes Napoletano, representante de Las Heras, fue coronada como la Reina Nacional de la Vendimia 2025.

La noticia fue celebrada por los asistentes, que vivieron con emoción el anuncio realizado por los locutores tras la puesta en escena del acto artístico "Guardiana del vino eterno".

La joven, quien representó al distrito de Capdeville antes de convertirse en la soberana de Las Heras, se mostró visiblemente emocionada al recibir la corona y dirigirse a los mendocinos. "Es un honor portar estos atributos, que no solo representan el trabajo de nuestros viñateros, sino la cultura, la tradición y la identidad de nuestra querida Mendoza", expresó con orgullo. Y agregó: "Espero que podamos seguir llevando a Mendoza a lo más alto. Muchas gracias. Feliz vendimia y feliz día de la mujer".

Vida e historia

La historia de Alejandrina está marcada por la tradición vitivinícola. Su abuelo, Aldo Napoletano, fue un destacado enólogo que dedicó su vida a los viñedos y a la elaboración de vinos que rinden homenaje a la esencia mendocina. En su memoria, la familia creó "El Napo", un Malbec 2021 que mantiene vivo su legado.

Además de su amor por la vitivinicultura, Alejandrina posee una sólida formación académica y militar. Egresada del Liceo Militar, ostenta el título de subteniente de reserva del Ejército Argentino, experiencia que, según cuenta, le inculcó valores fundamentales como la puntualidad, el respeto y la responsabilidad. Actualmente, cursa el último año de la Licenciatura en Obstetricia en la Universidad del Aconcagua, impulsada por su vocación hacia la maternidad y el cuidado de los recién nacidos. "Me encantan los niños, no me da impresión nada y me gusta la adrenalina", confesó en una entrevista reciente.

La coronación de Alejandrina Funes Napoletano como Reina Nacional de la Vendimia 2025 representa no solo el reconocimiento a su belleza y carisma, sino también a su compromiso con la tradición y la identidad mendocina, valores que llevará con orgullo durante su reinado.

Virreina

Antes de conocerse el nombre de la reina de los mendocinos, los locutores nacionales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2025, coronaron como virreina de la celebración a Sofía Perfumo de General Alvear.