Las elecciones legislativas en Buenos Aires dejaron momentos de alto contenido político y de alto contenido de memes. No faltaron momentos insólitos en la joranda electoral. Desde las chicanas a Karina Milei, por su pasado como repostera y el 3%, pasando por un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) que fue detenido por robo de boletas.

Uno de los momentos más tensos de la jornada electoral fue el cruce que protagonizó la diputada nacional de LLA, Lila Lemoine con periodistas. Los trabajadores le consultaron sobre los escándalos de los audios que incriminan a la hermana del presidente por presuntas coimas, y la legisladora estalló acusando acoso. Acto seguido, la cosplayer sacó su celular y comenzó a filmarlos, como lo hizo con su colega Pagano en la Cámara de Diputados.

Otro hecho que salpica a LLA fue la detenención de un fiscal de este espacio sobre el mediodía. El joven fue detenido tras ser descubierto robando boletas de Fuerza Patria dentro de un cuarto oscuro.

El grave hecho ocurrió en la Escuela Nº12 de la localidad de Villa de Mayo. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el fiscal fue descubierto por un votante que se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para llevárselas. El mismo vecino fue el que lo filmó y alertó a las autoridades de mesa.

La escuela donde votó Karina Milei se revolucionó con la llegada de la Secretaria General de Presidencia y hermana del mandatario nacional. La recibieron y despidieron militantes, entre algunos vecinos que la insultaron. Además, hubo chicanas hacia ella en la institución escolar donde emitió su voto, como recordarle su pasado como repostera hasta anotar al lado de su nombre en la lista de votación un 3%.

El gobernador Axel Kicillof se emocionó al hablar de la primera votación de su hijo mayor y adelantó que lo iba a acompañar a votar. “Hoy vota por primera vez mi hijo mayor. Todavía no votó, probablemente lo voy a acompañar, es un acto familiar”, dijo el jefe provincial, con la voz entrecortada.

Además, sostuvo que se trata de una "elección muy importante", dado que es “la primera vez que la elección es provincial” y contó que la vive “con mucha expectativa”.

Un joven de 21 años intentó escapar corriendo de un colegio de La Plata cuando fue a votar y le informaron que debía quedarse como presidente de mesa, pero la Policía lo persiguió y lo obligó a volver a la escuela para cumplir con su obligación.

La apertura de las elecciones legislativas bonaerenses se demoró este domingo en varios colegios por la ausencia de autoridades de mesa, y lo mismo sucedió en la Escuela Valentín Vergara, ubicada en 7 y 33. El chico se acercó a votar alrededor de las 8:20, pero su mesa aún no estaba conformada.

En ese contexto, según informó el medio platense 0221, una mujer se asomó a la vereda y le pidió a los policías que convocaran a la primera persona de la fila para reemplazar al presidente de mesa, que no se había presentado. Sin embargo, el chico se negó y trató de salir corriendo. Los efectivos lo persiguieron, lo alcanzaron a la media cuadra y lo obligaron a volver a la escuela para cumplir con el requerimiento.

Luego de salir de la votación, el candidato a diputado de La Libertad Avanza por la Octava Sección, Francisco Adorni, en el Colegio Nacional La Plata, habló ante la prensa y reconoció estar sorprendido por ver su cara.

Adorni llegó con facturas para la mesa de votación y reveló que antes de ir al búnker libertario de Gonnet para esperar los resultados finales, le iba a cocinar a sus hijos ravioles y que iba a escuchar canciones de Cacho Castaña porque lo relaja.

"Estoy muy contento. Ojalá sea una jornada en paz para todos los bonaerenses. No hay que contestar a los que se acercaron a gritar. Al mediodía le cocinaré unas pastas a mis niños y escucharé a Cacho Castaña. Soy fanático de Cacho, me relaja", reconoció.