Este domingo por la mañana, Lázaro Báez volvió a ingresar al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de ser trasladado desde la Unidad Penitenciaria N°15 de Río Gallegos. La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó otorgarle la prisión domiciliaria, aunque ordenó su alojamiento en un establecimiento con mejores condiciones debido a su delicado estado de salud.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el empresario condenado por corrupción en las causas “Ruta del dinero K” y “Vialidad” inició su traslado el sábado. Primero fue llevado por tierra hasta la ciudad de Trelew, Chubut, desde donde abordó un vuelo hacia Buenos Aires. Todo el operativo estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Al llegar a Ezeiza, Báez fue internado en el Hospital Central Penitenciario del complejo para realizarse una serie de estudios médicos, a la espera de que se le asigne un pabellón. En ese sector se encuentran muy pocos detenidos, entre ellos Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.

La defensa de Báez había presentado días atrás un habeas corpus en el que denunciaban las condiciones precarias en la cárcel de Río Gallegos, donde el empresario compartía un baño con otros 20 reclusos. En el escrito, describieron su celda como un “buzón” o “leonera”, sin ventilación ni baño adecuado, y con deficiente alimentación.

A los 69 años, Báez padece EPOC, hipertensión, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales, según la documentación médica presentada por sus abogados, Lucas y Yanina Nicoletti.

El juez Néstor Costabel, presidente del Tribunal Oral Federal N°4, había ordenado una nueva evaluación cardiológica completa para determinar si el empresario se encuentra en estado crítico o en riesgo de muerte súbita, tal como sostiene su defensa.

Tras analizar los informes médicos, el juez Vázquez consideró que existían fundamentos sanitarios suficientes para disponer su traslado inmediato al penal de Ezeiza, aunque descartó que existiera un “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.

Durante el operativo, los defensores denunciaron haber perdido contacto con su cliente y afirmaron que desconocían su paradero durante varias horas, lo que calificaron como “una situación de total incertidumbre” y compararon con “prácticas propias de épocas que la República no puede repetir”.

Báez cumple actualmente una pena unificada de 15 años de prisión por las causas “Vialidad” y “Ruta del dinero K”. Además, tiene otra condena —aún no firme— dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3, que le impuso tres años y seis meses de cárcel por la apropiación indebida de aportes de empleados de Austral Construcciones y otras empresas.