El pasado 10 de septiembre la provincia de Mendoza se convirtió en noticia nacional. Esto se debió a que una menor de edad se atrincheró en su escuela con un arma de fuego. La situación fue controlada y la estudiante fue internada en un hospital. En las últimas horas se supo que recibió el alta.

Se trata de la adolescente de 14 años que llevó la pistola de su padre, policía, a una escuela de La Paz, llegando a abrir fuego mientras pedía por una profesora. Luego de que las autoridades pudieran retirarle el arma y reducirla, ella fue ingresada en el hospital Notti.

Allí permaneció un total de 16 días internada, ya que el pasado viernes 26 de septiembre recibió el alta médica, según informaron desde el Ministerio de Salud de Mendoza. Se encuentra en buen estado de salud, por lo que pudo regresar a su hogar con su familia.

Ahora, especialistas evaluarán, a través de diferentes pruebas y controles, si está en condiciones de retomar las clases. Por ejemplo, no se descarta que, para este caso, se pueda emplear la modalidad de “escolaridad protegida”. La misma consiste en que la menor podría completar sus estudios secundarios desde su hogar, al menos en una primera etapa.