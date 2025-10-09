La decisión judicial de otorgarle prisión domiciliaria a Leandro Ríos, el hombre que volcó borracho y provocó la muerte de su hijo Elías, de un año, en Puerto Madryn, generó profundo malestar en la familia de la víctima. El acusado tenía 1,99 gramos de alcohol en sangre cuando perdió el control de su camioneta Renault Kangoo durante la madrugada del domingo 28 de septiembre.

La querella, representada por el abogado Facundo Bonavitta, anticipó que apelará la medida y pedirá que el acusado cumpla la prisión preventiva en una unidad penitenciaria.

“Es un hecho gravísimo y tiene que cumplir la preventiva en la cárcel”, sostuvo Bonavitta, quien representa a Bianca Vargas, la madre del pequeño Elías.

Ríos, de 23 años, está imputado por homicidio culposo doblemente agravado. Según testigos, el joven zigzagueaba por la calle antes de perder el control del vehículo en la rotonda de Juan XXIII y Avenida del Trabajo.

El impacto fue fatal: el bebé salió despedido del vehículo —no estaba sujeto con cinturón ni en sillita, según relató su madre— y fue aplastado tras el vuelco. Murió horas después en el Hospital de Puerto Madryn, pese a los intentos del personal médico por reanimarlo.

Ríos fue detenido inmediatamente tras el accidente y, al día siguiente, un juez le dictó seis meses de prisión preventiva, pero con el beneficio de la domiciliaria.

“Estamos esperando las pericias por exceso de velocidad, pero pediremos el máximo de la pena que contempla el Código Penal”, adelantó Bonavitta, al tiempo que señaló que el acusado no sufrió heridas de gravedad ni estuvo internado, mientras que todas las lesiones fueron sufridas por el menor.