Este viernes, los abogados Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze notificaron formalmente su apartamiento como defensores de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en el expediente que lo investiga por presuntas coimas vinculadas a la discapacidad. La renuncia fue presentada mediante un escrito dirigido a la Justicia, en el que ambos explicaron que lo hacían por “motivos personales”, lo que deja al ex funcionario sin representación legal en un momento de alta tensión judicial.

Paralelamente, el fiscal del caso, Franco Picardi, ordenó allanamientos en propiedades de Spagnuolo y del también ex funcionario Daniel Garbellini. Durante uno de los procedimientos en una sucursal bancaria se encontraron 80.000 dólares y 2.000 euros en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo, dinero que no había sido declarado y que refuerza las sospechas sobre presuntos manejos irregulares.

Hasta el momento, ni Spagnuolo ni Garbellini ni los propietarios de la droguería Suizo Argentina, también señalados en la investigación, cuentan con una imputación formal. Uno de los ejes de la disputa judicial es el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de esa droguería. Sus representantes cuestionan la validez de los audios incorporados como prueba, denunciando vulneraciones al derecho a la intimidad y alegando que el inicio del proceso estuvo marcado por “oscurantismo”.

Aunque los abogados renunciantes no habían acompañado este planteo ni descartado la posibilidad de que Spagnuolo se convirtiera en imputado colaborador, la salida de ambos abre interrogantes sobre la estrategia procesal que seguirá el ex funcionario. En su entorno aseguran que aún no se ha tomado ninguna definición respecto a ese posible camino.

El expediente continúa bajo secreto de sumario, lo que limita el acceso a detalles cruciales y podría mantenerse así durante al menos diez días más, según lo solicitado por el fiscal Picardi. El juez federal Sebastián Casanello aguarda ahora los dictámenes de la fiscalía y de la querella, representada por la ONG Poder Ciudadano, para resolver sobre el planteo de nulidad, una decisión que podría marcar el rumbo de la investigación y que, en caso de ser apelada, se trasladará a instancias superiores.