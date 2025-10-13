Le encontraron arma, celulares y dólares al acusado del doble femicidio

Durante un allanamiento en el hotel donde se hospedaba Pablo Laurta, acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y de secuestrar a su hijo de 5 años, las autoridades incautaron un arma de fuego y distintos elementos considerados clave para la investigación.

El procedimiento se llevó a cabo en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, lugar donde Laurta había pasado la noche junto a su hijo. Allí, los efectivos hallaron una pistola Bersa calibre .380 dentro de una mochila, cinco teléfonos celulares, chips sueltos, una computadora, un cuaderno y una importante suma de dólares, según informó el periodista Santiago Martella en el programa ¿Y mañana qué? de TN.

En paralelo, se conoció que Laurta fue uno de los principales impulsores del colectivo “Varones Unidos”, un grupo uruguayo que desde hace años difunde mensajes antifeministas, relativiza las denuncias por violencia de género y desacredita a las mujeres que recurren a la Justicia.

Este movimiento surgió en Uruguay como un espacio digital que, según su propia definición, busca “incorporar la perspectiva masculina en el debate de género”. Actualmente tiene presencia en redes sociales, blogs y foros, con seguidores en distintos países de la región.

En sus publicaciones, “Varones Unidos” sostiene que los hombres son víctimas de un supuesto “sistema feminista” que los perjudica en temas como la tenencia de hijos, las denuncias judiciales y los vínculos familiares. Con esa lógica, el grupo niega las desigualdades estructurales y cuestiona las políticas de género orientadas a la equidad.

Además, construye un relato que invierte los roles de víctima y agresor, señalando a las denunciantes como “psicópatas” o “manipuladoras”, y calificando las denuncias por violencia como “falsas” o “instrumentales”.

La estrategia

Laurta utilizaba las plataformas de “Varones Unidos” para difundir su versión del conflicto con Luna Giardina. En sus posteos, la acusaba de “secuestro parental”, de impedirle el contacto con su hijo y de manipular a la Justicia.

En paralelo, se mostraba como víctima y compartía imágenes y mensajes sobre el niño, mientras negaba los episodios de violencia que Giardina había denunciado en Uruguay y Argentina.

Sus publicaciones eran replicadas y amplificadas por las redes del colectivo, que llegó a presentar su caso como un ejemplo de la supuesta “discriminación contra los hombres”, reforzando así el discurso que el propio Laurta había instalado antes del crimen.