Una situación de extrema tensión se vivió este miércoles en Mendoza, cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, y efectuó al menos dos disparos al aire. El episodio ocurrió alrededor de las 9.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas tras el primer recreo. Finalmente la niña dio el arma y se entregó.

De acuerdo al relato de testigos, la alumna pasó primero por el baño y salió con un arma de fuego cargada. Apuntó fugazmente hacia algunos compañeros y luego se atrincheró en el patio del colegio. Las autoridades evacuaron de inmediato a los estudiantes, quienes fueron trasladados preventivamente al Hospital de La Paz, donde los retiraron sus padres.

La menor, que cursa 2º año de secundaria y vive en La Paz, es hija de un policía de la provincia de San Luis. Según trascendió, el arma que llevaba sería una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre.

En el operativo intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, junto con efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). La negociación comenzó a las 11.30 y se extendió hasta las 15 horas, cuando la joven aceptó entregar el arma sin que se produjeran heridos.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió a la comunidad no acercarse a la escuela para evitar interferencias. “Debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, señaló la cartera en un comunicado.

La situación generó conmoción en La Paz, una localidad de 12 mil habitantes, y abrió un debate sobre la seguridad escolar y el acceso a las armas de fuego en el entorno familiar.