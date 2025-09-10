Le quitaron el arma y se entregó la niña que se atrincheró en la escuela de Mendoza
La niña de 14 años llevó un arma a su escuela en La Paz. Desde la mañana se encuentra atrincherada en un aula. Canal 7 de Mendoza afirma que los policías ya le habrían quitado el artefacto de fuego.
Una situación de extrema tensión se vivió este miércoles en Mendoza, cuando una adolescente de 14 años ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, y efectuó al menos dos disparos al aire. El episodio ocurrió alrededor de las 9.30, cuando los alumnos regresaban a las aulas tras el primer recreo. Finalmente la niña dio el arma y se entregó.
De acuerdo al relato de testigos, la alumna pasó primero por el baño y salió con un arma de fuego cargada. Apuntó fugazmente hacia algunos compañeros y luego se atrincheró en el patio del colegio. Las autoridades evacuaron de inmediato a los estudiantes, quienes fueron trasladados preventivamente al Hospital de La Paz, donde los retiraron sus padres.
La menor, que cursa 2º año de secundaria y vive en La Paz, es hija de un policía de la provincia de San Luis. Según trascendió, el arma que llevaba sería una pistola calibre 9 milímetros perteneciente a su padre.
En el operativo intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, junto con efectivos del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). La negociación comenzó a las 11.30 y se extendió hasta las 15 horas, cuando la joven aceptó entregar el arma sin que se produjeran heridos.
El Ministerio de Seguridad de Mendoza pidió a la comunidad no acercarse a la escuela para evitar interferencias. “Debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, señaló la cartera en un comunicado.
La situación generó conmoción en La Paz, una localidad de 12 mil habitantes, y abrió un debate sobre la seguridad escolar y el acceso a las armas de fuego en el entorno familiar.