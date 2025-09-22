Barrio Parque, uno de los sectores más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, ya no es un lugar tranquilo. Esto se vio interrumpido este fin de semana tras el robo en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain.

La vivienda, ubicada en la calle Juez Tedín, fue el blanco de delincuentes que aprovecharon la ausencia de la modelo y conductora, actualmente de viaje en el exterior.

Según informó en primicia el programa Rotativo del Aire de Radio Rivadavia, los ladrones accedieron a una caja fuerte y se alzaron con dinero en efectivo, además de llevarse otros objetos de valor pertenecientes a la artista.

La agencia Noticias Argentinas consignó que la ausencia de Pampita fue clave para que los delincuentes pudieran actuar sin ser detectados. En tanto, la policía ya trabaja en la investigación para identificar a los responsables y esclarecer el hecho.