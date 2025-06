Una mujer que vive en Rosario, denunció que le robaron la identidad a su hijo de dos años y con sus datos personales sacaron del país a otro menor. La situación se descubrió cuando la madre, Analía, advirtió que no había cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a junio.

Al acercarse a una oficina de ANSES, recibió una respuesta inesperada. “Me dijeron que la asignación estaba suspendida porque el 10 de diciembre mi hijo salió del país rumbo a Bolivia”, relató la mujer en declaraciones a el medio El Tres. “Mi sorpresa fue enorme porque mi hijo nunca salió del país. Y lo peor fue la mirada acusadora. Me decían: ‘por ahí no te acordás’, y tardaron siete meses en darme de baja”, agregó.

Según explicó, desde ANSES la derivaron a Migraciones para verificar lo ocurrido. Al presentarse, los funcionarios le mostraron que, efectivamente, alguien había cruzado la frontera con los datos de su hijo. “Aparecían su nombre, apellido, DNI y edad. Escanearon el documento para corroborar, pero les dije que no era así. Me decían ‘capaz fue con los abuelos’... pero no, eso nunca pasó”, detalló.

Analía se mostró muy angustiada y preocupada: “¿Quién tiene acceso a los datos de nuestros hijos? Es gravísimo. Nunca escuché algo así, es terrible”, expresó. También relató que investigaron sus propios movimientos migratorios, y que si bien ella ha viajado por motivos familiares, desde que nació su hijo no volvió a salir del país.

“En abril presenté la libreta de la AUH y fui con mi hijo porque nunca me muevo sin él. Imaginate que me paran en un control de rutina, chequean sus datos y me dicen que no está en el país... ¿qué hago? ¿Voy presa?”, se preguntó con desesperación.

La mujer afirmó que recientemente le llegó un correo donde ANSES le informa que se canceló la suspensión del beneficio, pero lamentó que no haya avances en la investigación de fondo. “Más allá de la asignación, quiero que el registro diga que mi hijo nunca salió del país. Dejé de llevarlo al jardín porque tengo miedo. Pensar que alguien más tiene sus movimientos me asusta”, concluyó. Ahora pide que se esclarezca quién fue el menor que cruzó la frontera con los datos robados y reclama respuestas urgentes. Según le informaron, existirían imágenes de cámaras en las que se ve al niño que salió del país, pero todavía no se sabe quién es.