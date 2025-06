Durante el pasado sábado, Juan Grabois estaba participando en la ocupación de un edificio donde funciona un instituto en Buenos Aires. Como resultado, terminó siendo detenido, pasando un total de 9 horas privado de su libertad. Este domingo recuperó su libertad y, en tono irónico, le agradeció a Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, por “permitirle vivir esa experiencia”.

El dirigente social del Frente Patria Grande fue apresado cuando se encontraba junto a diputados y activistas, ocupando el Instituto Juan Domingo Perón. Desde el Gobierno Nacional habían anunciado que dicho establecimiento, donde se realizan investigaciones y la divulgación de las mismas, iba a ser cerrado definitivamente. Fue por este motivo que se realizó esta medida de fuerza que terminó con su aprehensión.

“Le agradezco mucho a Patricia Bullrich la oportunidad de vivir esta experiencia en una alcaldía. La forma en que trabaja el personal de seguridad es inhumana. Trabajan en oficinas viejas, sin calefacción, llenas de ratas. No me refiero a los internos, que no vi, sino al personal policial. Todo es manual, con computadoras del año 84”, comenzó expresando instantes después de su liberación.

Finalmente, Grabois aseguró que no le han notificado sobre algún delito que haya cometido al participar en esta protesta. “Hay una imputación genérica por la presencia en un lugar, que en realidad fue una manifestación pacífica en defensa de la memoria histórica. Solo estábamos reclamando que se deje de avasallar con la actitud autoritaria del gobierno de Milei, especialmente de Patricia Bullrich, a quien califico como una mujer muy perversa”, sentenció.