Liberaron al creador de “Al Ángulo TV” y volvió con un gracioso posteo en redes sociales

El joven, acusado de retransmitir partidos y eventos deportivos de manera ilegal, quedó en libertad luego de que su abogado solicitara la excarcelación por tratarse de un delito excarcelable. Su familia lanzó además una colecta para cubrir gastos judiciales.

Alejo Leonel Warles, conocido en redes como “Shishi”, fue liberado este viernes tras permanecer detenido en Paraná, Entre Ríos. La decisión se produjo luego de que su defensa, a cargo del abogado Fernando Madeo Facente, solicitara la excarcelación destacando la falta de antecedentes del joven y la naturaleza excarcelable del delito.

“Es un caso similar al de Fútbol Libre: empresas multinacionales, LaLiga española involucrada, y un joven de una familia humilde contra una estructura muy poderosa. Por eso la justicia actuó tan rápido”, afirmó Madeo Facente.

Mientras tanto, su familia inició una campaña para cubrir gastos legales y traslados entre Paraná y Buenos Aires, donde se tramita la causa. Según allegados, la colecta busca solventar honorarios del abogado y otros costos vinculados al proceso judicial.

Warles fue arrestado tras un operativo coordinado por la DDI de San Isidro y la Policía Federal Argentina (PFA). El expediente está a cargo del Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, con el juez Esteban Eduardo Rossignoli, y la investigación la dirige la Unidad Fiscal Especializada en Investigación de Ciberdelitos (UFEIC).

Durante el allanamiento se secuestraron computadoras, teléfonos y otros dispositivos usados para transmitir partidos y carreras de forma ilegal, además de fondos de billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas. La investigación, iniciada en julio, determinó que Warles fundó y administró “Al ángulo TV”, uno de los principales sitios de retransmisión ilegal en la región, que operaba con más de 14 dominios espejo y respaldo de aplicaciones como MAGIS TV.

El sitio generaba ingresos mediante publicidad no oficial, con riesgos de robo de datos y malware para los usuarios. La causa cuenta con apoyo de la Alianza contra la piratería audiovisual y de LaLiga de España, que refuerzan controles y solicitan el bloqueo de dominios y apps ilegales.

Warles había reconocido públicamente la ilegalidad de la actividad y celebraba en redes sociales haber superado los 100.000 seguidores. Desde su detención, no realizó nuevas publicaciones. Queda a disposición de la justicia en el marco de una causa por infracción a la Ley 11.723, que regula los derechos de propiedad intelectual, y se espera su indagatoria en los próximos días.