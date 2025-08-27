El episodio comenzó cuando Lemoine se paró frente a la banca de Pagano, justo en el momento en que la diputada libertaria crítica debía hablar. Pagano reaccionó con insultos y la acusó de “corrupta”, mientras ambas se filmaban con sus teléfonos celulares. La tensión llevó a que la sesión estuviera al borde de suspenderse.

“Dale, ridícula, andá a tu banca”, lanzó Pagano, mientras Lemoine le contestó: “Me voy a quedar acá hasta que termine la sesión porque vos a mí no vas a mandarme”. La escena generó malestar tanto en el oficialismo como en la oposición.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó ordenar la situación con llamados al respeto, aunque no logró calmar a las legisladoras. Pagano lo responsabilizó directamente por el comportamiento de Lemoine: “Toda tuya está, Menem. No podés conducir ni un auto, mirá a tu diputada”, disparó, en alusión al accidente vial que horas antes había protagonizado la diputada Rocío Bonacci en un vehículo oficial.

En medio del cruce, Pagano pidió a los gritos que interviniera la seguridad. Desde las bancadas opositoras reclamaron que Lemoine dejara de provocar, mientras que los libertarios apuntaron contra Pagano y Carlos D’Alessandro, a quien acusaron de “traidor” por sus críticas al bloque.

El enfrentamiento acaparó la atención de la sesión, que debía centrarse en la exposición de Francos. Según exaliados de La Libertad Avanza, la estrategia de Lemoine y del oficialismo consistió en generar un escándalo para debilitar la intervención de los críticos.

La diputada neuquina Nadia Márquez intentó relativizar la situación y señaló que Lemoine estaba ubicada cerca de la salida del recinto, aunque la actitud de la legisladora fue interpretada como una provocación. Incluso Máximo Kirchner, aludido por Márquez, siguió el episodio entre risas junto a su bancada.

Finalmente, el cruce entre Pagano y Lemoine volvió a exponer la interna libertaria y tensó la sesión en la que el jefe de Gabinete buscaba dar respuestas sobre la gestión.