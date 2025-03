Un enfermero del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Las Malvinas", en Gobernador Costa, Florencio Varela, está bajo investigación tras ser denunciado por una madre por presunta mala praxis. La mujer aseguró que, tras llevar a su hijo de cuatro meses a vacunarse, descubrió en su casa que el profesional había dejado una aguja clavada en la pierna del bebé.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando el niño recibió las segundas dosis de Neumococo, Poliomielitis, Quíntuple pentavalente y Rotavirus. Según el testimonio de la madre, todo parecía normal hasta que notó que su hijo lloraba sin cesar. Al revisar la zona de la inyección, se encontró con la aguja aún incrustada en la pierna del pequeño, lo que desató su angustia y preocupación.

"Fui a la salita a las 13:30. Le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer", relató la mujer en los medios de comunicación.

La madre compartió imágenes de la pierna del bebé, donde se observa la aguja aún adherida a la venda y rodeada de sangre. Temiendo una posible infección, acudió de inmediato al centro de salud en busca de explicaciones, pero el enfermero ya no se encontraba allí. En su lugar, otro trabajador del establecimiento le indicó el protocolo a seguir y le sugirió que presentara una queja formal en el libro de reclamos del centro.

Al no obtener respuestas claras, decidió llamar a la policía. Un oficial logró contactar al enfermero, quien admitió lo sucedido y expresó que la madre "lo agarró a tiempo". Inicialmente, las autoridades le indicaron que no era necesario realizar una denuncia y que debía dirigirse a la Municipalidad, pero al día siguiente, un patrullero se presentó en su domicilio y le solicitó que se acercara a la comisaría.

La denuncia no solo fue presentada por la madre del menor, sino también por la directora de la Secretaría de Salud de Florencio Varela, Soledad Asteggiano. No obstante, la madre sospecha que esta acción tuvo la intención de anticiparse a cualquier repercusión legal. "La llamaron a ella para que hiciera la denuncia primero, y con eso se protegieron", afirmó.

Mientras tanto, el bebé permanece internado: "Le están haciendo análisis de sangre y orina. Tiene fiebre, no toma la leche y está muy decaído. Le detectaron un alto nivel de glóbulos blancos, lo que indica una posible infección", explicó la madre.