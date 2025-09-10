Una joven de 14 años ingresó con un arma de fuego este miércoles en la mañana a la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, ubicada en La Paz, en Mendoza. De acuerdo con los primeros indicios, la alumna, que cursa segundo años, disparó tres veces al aire.

Los primeros datos indican que la joven luego se atrincheró en el patio del colegio tras los disparos. No se reportaron heridos por el momento. Según testigos, la menor habría dicho que no va a negociar “hasta que entre la profesora Raquel”.

Compañeros de la menor indicaron que antes de actuar, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Esta sería un arma reglamentaria de su padre, que es un policía de la provincia de San Luis.

Por el hecho se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela.