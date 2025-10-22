La Cámara 5ª del Crimen de Córdoba condenó a tres años y medio de prisión a Antonio Quinteros, quien había llegado a juicio acusado de asesinar de una puñalada al novio de su hija mientras intentaba defenderla de una agresión.

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2024, en el barrio Las Polinesias, en el límite con Mendiolaza. Aquel día, Brenda Quinteros discutió en plena calle con su pareja, Alejandro Luna, y la situación escaló rápidamente hasta volverse violenta.

Al escuchar los gritos, Antonio pidió a una vecina que llamara a la Policía y corrió al lugar con un cuchillo en la mano. Según declaró ante la justicia, su intención era evitar que su hija volviera a ser golpeada.

Durante el juicio se conoció que Luna ya había ejercido violencia contra Brenda en otras ocasiones, lo que sumó tensión al caso y complejizó la valoración judicial del accionar de Quinteros.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la presencia del padre no detuvo al agresor. Por el contrario, Luna avanzó sobre él y, en medio del forcejeo, Quinteros lo apuñaló en el pecho, provocándole la muerte en el acto.

El caso generó un amplio debate en torno a si se trató de un homicidio simple o un exceso en la legítima defensa.

Durante el debate, el fiscal de cámara Marcelo Fenoll solicitó que se lo condenara por “homicidio en exceso de la legítima defensa de un tercero” —en este caso, su hija— y pidió una pena de cuatro años de prisión.

El abogado querellante, Franco Patricio Herrera, en cambio, reclamó una condena de 14 años por homicidio simple, mientras que la defensa sostuvo que Quinteros actuó en un estado de emoción violenta, forzado por la desesperación de ver nuevamente agredida a su hija.

Contexto

En el juicio, se hizo hincapié en los antecedentes de violencia de género que Brenda había sufrido por parte de Luna. Testigos describieron a Quinteros como un hombre trabajador y de carácter pacífico. Una vecina de Villa Allende, para quien había trabajado más de dos décadas como jardinero, declaró a su favor:

“Lo considero parte de mi familia. Por supuesto que lo estoy esperando”, dijo al ser consultada si volvería a emplearlo.

La jueza María Susana Beatriz Blanc Gerzicich de Scapellato resolvió condenar a Quinteros por homicidio en exceso de la legítima defensa, aunque impuso una pena menor a la solicitada por el fiscal: tres años y medio de prisión efectiva.

En la sala, los familiares de la víctima expresaron su descontento con el fallo, aunque no se registraron incidentes.

Quinteros permanece detenido desde la noche del crimen y ya cumplió un año y cuatro meses de prisión, por lo que podría acceder a la libertad condicional en menos de un año.