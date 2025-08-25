Lo detuvieron por filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana y descubrieron mucho más

En las últimas horas se conoció que fue detenida una persona que está acusada de filmar a su hijo de 9 años fumando marihuana. El video luego lo mostró a sus allegados. Este hecho sucedió en Lomas de Zamora.

El hombre, de 44 años, fue aprehendido en su casa. Allí, la policía halló cocaína, marihuana, armas y hasta un auto robado.

Los oficiales detallaron que había dos chalecos antibalas, 69 envoltorios de cocaína, 650 gramos de marihuana, un revólver calibre 32, una pistola calibre 32, tres pistolas de utilería, 26 cartuchos y un Volkswagen Gol con pedido de secuestro por robo.

Tras una investigación, se determinó que esta persona era apodada “el tranza de Parque Barón”. Ahora está imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego.

El video que lo puso en jaque, y que él mismo filmó, muestra a su hijo sentado en una cama fumando marihuana. El hombre dice: “Laburando se llama esto...” y, a su vez, mostraba cómo armaba los cigarrillos. Allí mismo había un arma; sobre ella indicó: “Ella está allá, la pistolita. Esto es mafia, la auténtica”.