Un joven de 23 años, con una decena de antecedentes por distintos delitos, fue detenido por la Policía de la Ciudad en Palermo mientras conducía una moto de manera peligrosa, sin casco ni documentación.

El hecho ocurrió sobre la avenida Luis María Campos y Arturo Antonio Dresco, frente a la Plaza Falucho y a metros del Cuartel de Infantería 1 del Ejército. Al ser interceptado por los agentes, el joven intentó justificarse con una excusa insólita: “La encontré con la llave puesta”.

Los policías advirtieron que el motociclista tambaleaba y parecía perder el equilibrio, por lo que le ordenaron detenerse. Sin embargo, el joven ignoró la voz de alto y escapó. Tras una breve persecución, fue atrapado en avenida Santa Fe al 5000, apenas a dos cuadras del lugar donde lo habían visto por primera vez.

El detenido, que se encuentra en situación de calle, acumula antecedentes por robo, tentativa de robo, lesiones graves, daños y atentado contra la autoridad cometidos en los últimos dos años en las comunas 13 y 14.

Al ser identificado, no pudo presentar ningún documento de la moto, una Bajaj Rouser P150 negra. Según relató a los efectivos, la había encontrado “con la llave puesta” unas veinte cuadras más lejos, en la zona de Cabildo y Virrey Olaguer y Feliú, en Belgrano.