Mendoza vivió este miércoles una jornada de extrema tensión cuando una estudiante de 14 años ingresó al colegio Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz, con una pistola calibre 9 milímetros y efectuó disparos al aire. El episodio, que se extendió por más de cinco horas, concluyó sin heridos tras la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), cuyos negociadores lograron que la joven entregara el arma.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, confirmó que la pistola pertenece al padre de la adolescente, un comisario en actividad de la Policía de San Luis. “Todo forma parte de la reconstrucción del hecho. Hay que ser cautos, proteger el interés superior de niños y adolescentes y no dar detalles que puedan afectar la investigación”, señaló la funcionaria.

Contención de la menor

La escuela, que en ese momento albergaba a unas 200 personas, fue evacuada de inmediato bajo protocolo. La causa quedó en manos de la fiscal Penal de Menores, Griselda Digier, quien ordenó peritajes sobre el arma y adelantó que se realizará una reconstrucción para esclarecer cómo accedió la menor al arma de fuego y qué motivó su accionar.

Una vez depuesta la actitud, la estudiante fue trasladada al hospital de La Paz, donde recibió asistencia médica y contención psicológica. Desde el Gobierno provincial informaron que podría ser derivada al hospital Notti de Guaymallén. Por su edad, la joven es inimputable, aunque deberá atravesar instancias de acompañamiento terapéutico previstas en la ley.

El parte médico emitido por el equipo de salud indica que “la paciente, oriunda de La Paz, se encuentra estable, en sala común y pasó bien la noche. Está bajo tratamiento, evaluación y acompañamiento de los equipos médicos pediátricos y de salud mental”.

La subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, explicó ayer que “se conformó un equipo interdisciplinario de salud mental para asistir a la alumna, a sus compañeros, docentes y familias que lo requieran” y señaló que en los próximos días se realizará una jornada de reflexión en la escuela, con refuerzo de los equipos de salud mental de la zona Este, para trabajar en la prevención y el acompañamiento de la comunidad educativa.

Resguardo de armas

El jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, destacó la labor de los negociadores del GRIS y del Grupo Especial de Seguridad (GES), al señalar que se trató de un hecho “inédito en el país” por involucrar a una menor atrincherada con un arma reglamentaria. “Fue un proceso delicado, con un abordaje adaptado a la edad de la adolescente. Lo importante es que se resolvió sin víctimas”, subrayó.

En paralelo, la investigación se concentra en el origen del arma y en las medidas de resguardo que debe cumplir el personal policial fuera de servicio. Calipo fue enfático: “La educación de nuestros hijos empieza por casa. Un efectivo policial debe extremar las precauciones con su arma, dentro y fuera del horario de servicio”.

Debate y reflexión

El caso reabrió el debate sobre la tenencia de armas en los hogares de efectivos de seguridad y el alcance de las sanciones disciplinarias en situaciones de descuido. Desde la Inspección General de Seguridad confirmaron que, de comprobarse negligencia, podrían aplicarse sanciones administrativas contra el progenitor de la menor.

Mientras tanto, la comunidad educativa de La Paz intenta recomponerse de un episodio que recordó, por la tensión generada, a hechos trágicos ocurridos en otras partes del continente. La diferencia, en este caso, estuvo en la negociación que permitió un desenlace pacífico, aunque dejó planteados interrogantes sobre la prevención y el control en torno a las armas reglamentarias.